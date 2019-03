Ma már jóval többen engedhetnek meg maguknak egy sportkocsit, mint az 1960-as években, amikor általánosságban véve is nagy értéknek számított egy autó a háznál. Nem csoda tehát, hogy aki összeszedte a pénzt egy Porsche 912-esre, az megpróbálta a lehető legtovább életben tartani. Aminek a vége sajnos nem mindig örömteli az utána következő generációk számára. Ez az 1968-as példány most bukkant fel egy aukciós oldalon és rövid tengelytávjával, napfénytetejével hamar felhívta az értő közönség figyelmét.

Azonban akad egy kis csavar a ritkaság alatt. Ha szó szerint vesszük, akkor nem is egy. Az eredetileg Irish Green színű autót már egészen korán pirosra fényezték, aztán most valamilyen oknál fogva erősen kopott alapozó van az autón. Vélhetően egy be nem fejezett újabb színváltást tervezett a 912-es tulajdonosa. A motor valamilyen oknál fogva nem indul, de egyébként is megnehezíti a folyamatot, hogy nincsenek meg az autó kulcsai. A legszörnyűbb azonban az a plusz padló, amit alvázvédelem címén tákoltak az autó alá. Ez bizonyára okoz majd kellemetlen meglepetéseket a leszerelés után.