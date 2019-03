1987-től két éven át a Hope Motorsports csapat színeiben indult ezzel az autóval Patty Moise-Sawyer, bár akkor még Buick Somerset-re emlékeztető karosszériával. A következő évben már a Chrysler támogatta csapathoz került az autó, ezért a karosszériát is átalakították úgy, hogy egy LeBaron-ra hasonlítson jobban. Az autóban 358 köbinches, V8-as benzinmotor dolgozik, mely a Dodge-tól származik és a NASCAR Truck sorozatban bukkant fel. Tex Racing négysebességes kéziváltó és természetesen hátsókerék-hajtás van a csővázas autó alatt.

1995-ben alakították át az autót nyílt útra rendezett versenyekhez, aminek során reszeltek egy kicsit a karosszérián és annál többet adtak a biztonságra és a felfüggesztésre. Kapott kivehető ablakokat és 15 colos felniket, valamint új dekort. Ekkor lett a fehér autó oldalán kockás zászlóra hajazó minta, a belteret pedig narancssárgára pingálták. Háromküllős kormány és két kagylóülés figyel a versenygépben.

Rekordot is állított be a Nevada Open Road Challenge-en, ahol 334,4 km/órás átlagsebességet autóztak vele. A legnagyobb sebessége 360 km/óra volt, ami igazán figyelemre méltó. Sokáig az oregoni Wilsonville-ben található World of Speed Múzeumban állították ki.

Még korabeli hangulatot árasztó videó is előkerült az autóról, amit alább meg is lehet tekinteni: