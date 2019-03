1995-ben jelent meg a Honda töretlen népszerű kompaktja, a Civic hatodik generációja, mely hazájában el is hozta az Év Autójának járó díjat. A Civic széles motorválasztékával és a háromajtóstól a kombiig terjedő karosszériaváltozataival szinte minden igényt le tud fedni. A sportos Type R modell és a 160 lovas 1,6 VTI modellek mára megbecsült youngtimerek lettek, de ezen kívül is rengeteg lehetőség van azok számára, akik Civicre vágynak. Elsőkerék-hajtású, keresztmotoros elrendezése mellett is egy remek vezethetőségű autó, ám az ezüst kupé tulajdonosának ez sem volt elég.

Bár a külseje alapján nem más, mint egy ízlésesen tuningolt ezüst, kupé Civic, de a Spoon feliratú féknyergekből a klasszikus, fehér TE37-esek mögött már sejthető, hogy itt jóval többről lehet szó, mint egyszerű optika. A beltérben végképp világossá válik, hogy a funkcionalitás volt az elsődleges, hiszesn a két kagylóülések és a műszereken kívül nem sok minden található a kabinban. Még a tetőkárpitot is kihajították belőle. Sportkormány és kéz alá kerülő váltó is jelzik, hogy itt a vezethetőség előkelő helyen szerepel.

A technikán még ennél is többet változtattak, hiszen a megszokott elrendezést hosszmotoros, hátsókerék-hajtású rendszer váltotta, ami házon belülről érkezett. A kétüléses, Honda S2000 F20C kódjelű blokkja került az autó alá. Természetesen jött vele a váltó, kardántengely és a differenciálmű is, hiszen ezek nélkül nem mentek volna sokra. Az S2000 kétliteres, négyhengerese 8300-as fordulaton adja le 240 lóerős teljesítményét, mellé 7500-nál 208 Nm nyomaték társul. Ó, és persze a híres V-Tec… :)