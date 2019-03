Izmos kompaktok között még mindig nagyon előkelő helyet foglal el a második generációs Ford Focus RS, mely minden idők egyik legfeltűnőbbje a műfajban. Ralis gyökereivel és kiszélesített karosszériájával, na meg hatalmas hátsó szárnyával és öthengeres turbómotorjával azonban nem csak azok számára nyújt remek megoldást, akik a hétköznapi használhatóság és a pályagép között keresik a megfelelő autót. Hanem azoknak is, akik főleg az utóbbi célra használnák a Focus RS-t. Ehhez persze finomítani is kell a gépen, amihez a Mountune-nál most adott a szekvenciális váltó is.

Keményebb futóművet, teljesítménynövelő készletet eddig is könnyen szerezhettek a tulajdonosok a Ford Focus RS-hez számtalan módon, de az M66-oson alapuló szekvenciális váltót most kínál csak hozzá a tuningcég, akik a Quaife-fal együtt fejlesztették a szerkezetet. Amihez megerősített külső burkolat és hatékonyabban kidolgozott hűtés is tartozik. Mivel ez a váltó kerül a Volvo C30, S40, V50, S60, C70 és V70 modellekbe is, ezért a QKE45Z készlet számukra is elérhető. De a Focus RS-sel ellentétben ezekhez pluszban illik beszerezni a sperrdiffit is.