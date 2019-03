Bár a nagy trió távozott a Top Gear név mögül, azért nem szabad temetni a népszerű angol autós műsort, mert vannak ott igazán remek figurák, mint például a benzinvérű Chris Harris, aki maga is érdekes és klassz autókat tart garázsában. Ráadásul őszintén meg is mondja a véleményét az egyes típusokról. Bár magabiztosan közlekedik 911-es Porschétól kezdve bármilyen sportkocsival, otthon olyan gépeket is dédelget, mint a Citroen Kacsa. Most pedig az autóvásárlók segítségére siet. Jó gyorsan!

Kevesebb mint 4 percben mondja el, hogy a különböző kategóriákban melyik a legjobb választás. Igaz, az SUV kategórián hamar túllendül, hiszen a szabadidő-autókat köztudottan nem kedveli Chris Harris. Sokan osztják is véleményét, miszerint az SUV-k helyett a praktikusabb és persze takarékosabb választás bármilyen kombi. Vajon tényleg így van?