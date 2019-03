Második virágkorát éli a BMW legelső M3-asa, az E30-as kódjelű változat, melynek ára folyamatosan az ég felé tör, ezért aztán egyre gyakrabban kerülnek elő a féltve óvott, kevés kilométert futott példányok vagy épp a ritkaságnak számító változatok. Jókör jött tehát a Redux átirata, hiszen így azoknak is kínálhatnak szűretlen E30 M3 élményt, akik nem szeretnék autójukat hét lakat alatt tartani egy csíramentes garázsban.

Mert az E30 M3 motorsportos múltjával az egyik legsikeresebb BMW, ráadásul igazán közel áll a korszak DTM-es versenygépeihez. Ehhez hozzá még közelebb a Redux is a gépet, melyen jól látszik, hogy pályán érzi magát igazán jól. Erre utalnak a gyönyörű felnik, az épp megfelelően ültetett futómű és az elöl hat-, hátul négydugattyús AP Racing fékek. A lökhárítókat, sárvédőket, tetőt és a küszöbborítást is karbonból készítik el. Igazodik hozzá a beltér is, melybe háromküllős sportkormány került, barna bőrbe varrot kagylóülések és digitális műszerfal.

Az eredetileg 2,3 literes, S14-es szívó sornégyes motort 2,5 literesre fúrták fel, de nem elégedtek meg a gyári teljesítménnyel. A vevő kérésére turbót akasztottak a motorra, így 390 lóerő jön ki belőle, ami mellé 529 Nm nyomaték társul. A brit vállalat összesen harminc példányt tervez építeni, a képen a legelső látható, melynek már van gazdája.