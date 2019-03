Zoltán görbe tükröt mutat autós társadalmunk egy bizonyos rétegének, és valahol egyet kell, hogy értsek vele. Azonban az nagyon fontos, hogy akinek nem inge, az ne vegye magára, és tudjátok: a jelenlévők mindig kivételek!

Munkám során gyakran járom az országot és az utazás alatt a forgalomban haladó autókat figyelem. Számomra érthetetlen, hogy hogyan képesek a gyártók akár több tízmillióért rásózni szegény vásárlókra olyan Audikat, BMW-ket, Merciket, amik műszakilag nem mondhatóak a legjobb minőségűnek. A legdrágább autóknál lehet megfigyelni a következő műszaki hibákat.

Az irányjelző nagyon hamar tönkremehet ezekben a járgányokban, ritkán lehet látni, hogy működik, mikor sávot váltanak, kanyarodnak, vagy előznek.

A gázpedál sem működik túl jól, nem lehet vele finom mozdulatokat végezni, ez piros lámpánál látható, mikor a legtöbb ilyen autó csikorogva indul el. Valószínűleg ez az oka annak is, hogy mindig túllépik a megengedett sebességet. Lehet, hogy beesik a gázpedál?

A fékberendezés se lehet túl jó. A minap is szegény rémült audis úgy villogott az autópályán az előtte 130 km/órával haladó autóra, hogy húzódjon le, mert nem tud megállni.

A szélvédők megint csak silány gyártmányok lehetnek, amilyen sötétek, biztos nem lehet kilátni belőle, ezért nem veszik észre a stop táblát, a záróvonalat, a forgalom elől elzárt terület rácsait vagy esetleg a gyalogos átkelőhelyet.

Parkolni se lehet velük rendesen, rengetegszer állnak zebrán, autókijárat előtt, keresztben a járdán vagy a mozgáskorlátozottak széles parkolóiban.

Az is érthetetlen számomra, hogy miért spórolták ki belőlük a hamutartót, hiszen ez még a Trabantokba, Polski Fiatokba is belefért. E felesleges költségtakarékosság miatt kényszerülnek szegény vezetőik arra, hogy az ablakon hamuzzanak ki, a csikktől és egyéb hulladéktól is itt szabaduljanak meg.

Mindezen felül szerintem az utastér ártalmas az egészségre. Megfigyelhető, hogy a férfiak puffadtak lesznek, kihullik a hajuk, és a szemük is érzékeny lesz, ezért még télen is napszemüveget hordanak, továbbá agresszívvá is válnak, folyton kötekedni akarnak. A nők ezzel szemben alultápláltak lesznek az autó használata miatt, a hajuk elszőkül, az intelligenciájuk pedig mély szintre esik.

Szörnyű lehet ilyen autókkal közlekedni, és óva intek tőle mindenkit.