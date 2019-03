A svédországi Årsunda érdekes eseménynek ad helyet, mely tényleg csak olyan hidegebb éghajlatú országokban lehetséges, ahol a tél valóban hóval és jéggel jár. Itt rendezik meg a Swedish Speed Week-et, ahol a Buldre Racing Team most megdöntötte a jégen autózás világrekordját.

Mindezt nem is mai csodagéppel tették, hanem egy öreg E30-as BMW-vel, melyben japán szív dobog. Két világ találkozott ebben az autóban és fogott össze a rekordért. Mi más is lehetne a gépháztető alatt, mint egy egekig feltöltött és 1300 lóerőre kihegyezett Toyota 2JZ motor, mely olyan jó szolgálatot tett a Suprában is.

325 km/órával egy összkerék-hajtású Audi S4 Avant tartotta korábban a rekordot, amit most a szöges gumikon száguldó, hátsókerék-hajtású, Toyotával töltött BMW E30-as döntött meg. A legnagyobb sebessége 346,82 km/óra volt, az átlaga 341,45 km/óra. Így tehát látványosan emelték a tétet.