Sokszor megtörtént már az eset, mégis folyamatosan belecsöppennek ebbe a hibába az angolok. Továbbra is gyűjtik az autókat a szigetországban azok a trükkös tolvajok, akik kihasználják a lakóparkok felépítéséből adódó szűk tereket. Ilyen helyeken jellemzően az autók közvetlenül a bejárat előtt parkolnak, a tulajdonosok pedig az előszobában dobják le a kulcsokat. Így viszont éppen elég közel vannak ahhoz, hogy egy jeltovábbítóval a kulcsnélküli nyitással és indítással felszerelt autókat minden erőlködés nélkül, akár 20 másodperc alatt elvihessék.

És el is viszik őket, ahogyan ezt a BMW M140i-t is rövid idő leforgása alatt. Hogy mi lehet a megoldás? Roppant egyszerű! Felvinni az emeletre vagy az ingatlan másik végébe a kulcsot, de ennél is sokkal egyszerűbb egy kis Faraday-kalitka. Ezeket egyébként készen árulják már kis méretben éppen ilyen esetekre.