1886-ban jelent meg az első automobil, melyet Karl Benz talált fel és ezzel nagyban megváltoztatta életünket, ám ebben fontos szerepe volt feleségének, Bertha Benz-nek is, hiszen 1888 augusztusában ő indult el minden idők első hosszú autóútjára Eugen és Richard nevű gyermekeivel. 12 óráig tartott leutaznia a 106 kilométert, mely Mannheimtől Heidelbergen és Wiesloch-on át szülővárosába, Pforzheimbe vezetett.

Útja során azonban több nehézség is adódott, például Wieslochban egy gyógyszertárból kellett üzemanyagot szereznie – ezt dolgozza fel kisfilmjében a Mercedes is nőnap alkalmából -, de a fékkel is akadtak gondjai. Utóbbit egy cipész segítségével oldotta meg, aki bőrt feszített a fékpofára. A gyógyszertárat, ahol a ligroint vette, az első benzinkútként tartjuk számon.

Magyarországon 1948 óta minden év március 8-án tartjuk az egyébként 1917 óta létező nemzetközi nőnapot, a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napját. Eredetileg női egyenjogúsággal kapcsolatos demonstratív nap volt, 1857-ben negyvenezer textil- és konfekcióipari munkásnő lépett sztrájkba a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentésért New Yorkban.