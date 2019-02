1982. június 19-én rajtolt el a Le Mans-i 24 órás mezőny, amelynek többek közt része volt a Mazda 254i, a versenyt végül a Derek Bell és Jacky Ickx nyerte a Porsche 956-os volánja mögött, ami bizonyára nem meglepő, hiszen a németek rendre jól szerepelnek a legendás versenyen. Az RX-7-esen alapuló gép nem hozott kimagasló eredményeket a japánoknak. Le Mans után ezek a versenyautók visszakerültek hazájukba, ahol helyi sorozatokban versenyeztek más festéssel.

Egy példány összetört a Fuji Speedway-en, a másiknak azonban nyoma veszett egy időre. Most viszont megtalálták az autót Japán nyugati részén, és bár voltak kétségeik a fehér Mazdát illetően, egy vizsgálat során kiderült, hogy a festékréteg alatt rózsaszínt is találtak, mely passzol az autó történetéhez. Tacsimoto szan megerősítette, hogy az eredeti Le Mans-i gép akadt a horgukra, mert a 253i alváza köré épült az új fékrendszer és a felfüggesztés is.

A Mazda kérésére az autót restaurálni fogják és valószínűleg klasszikus autókkal indulhat majd egy versenyen. A nagyjából 965 kilogrammos autót kétrotoros 13B Wankel hajtja, mely nagyjából 296 lóerőt teljesít. Arról nincs hír, hogy a motor mennyire szorul újjáépítésre.