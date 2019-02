Minden idők egyik leggyorsabb autója a Dodge Challenger Demon, aminek 6,2 literes V8-as motorjára kompresszort szereltek, kisajtoltak belőle 840 lóerőt, amihez persze csodabenzin kell és még néhány apróság. A gyorsulási versenyre felkészítő gyári csomagot pedig egy árva dollárért adták a különleges izomautóhoz. Ilyen erős autók esetében előfordul, hogy a differenciálmű elfárad a hatalmas terhelés alatt. Már csak azért is gyanítható az ilyesmi, mert néhányan még a bő 800 lóerőt is kevésnek tartják. Van azonban másik magyarázat is.

Okozhat ilyen galibát a kevésbé tapadós aszfalt is. Az ilyen burkolaton ugyanis a kerék hol megcsúszik, hol pedig megtapad, ez pedig adhat olyan lökéseket a differenciálműnek, amitől jóval hamarabb elfárad az anyag. Így olyan helyzetben, amikor már egyenletes erőhatás éri a szerkezetet, akkor úgy kirobban a kocsi alól, ahogyan az a videókban is látható. Ez pedig roppant kellemetlen látvány. Egyelőre keveseknél fordult elő az eset, de ezek az autók is frissek még, talán később a Dodge is kivizsgálja az eseteket.