Az amerikai Road and Track magazin már be is ült a frissen bemutatott Shelby GT500-asba, mely a valaha gyártott legizmosabb Ford Mustang. Motorja igazi izompacsira, az 5,2 literes V8-as önmagában is elég lenne, ám ezen még akad egy 2,65 literes kompresszor is. Ezzel 700 lóerőt hoztak ki belőle, ami minden, csak nem kevés. 7 sebességes, duplakuplungos automataváltó csatlakozik hozzá és a minden eddiginél jobb hátsó futóművel már nem csak egyenesben gyors az autó.

Az autóhoz fix hátsó szárny jár, karbon felnik és Michelin Pilot Cup 2 gumikkal is szerelhetik, ami jól mutatja, hogy komolyan gondolták a Fordnál a pályanapozást. A hangja pedig szédítő, a kipufogó négyféle beállítást kínál a csendestől az üvöltő Track módik. A kettő között pedig még ott a Normal és a Sport opció is. Hallgasd meg!