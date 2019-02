Chicago külvárosában, Alsipben él az a vak autószerelő, akivel a Mercedes már korábban is forgatott egy kis videót, most pedig újra meglátogatták Bart Hickey-t, aki több mint három évtizede üzemelteti műhelyét. Hihetetlen történet az övő, hiszen Bart születése óta vak, de az autókat imádja, ez adott neki annyi erőt, hogy megtanuljon autót szerelni. Még így is, hogy nem látja, hanem csupán érzi és tudja.

Sajnálatos módon hiába szereti az autókat, eddig még egyszer sem vezetett, ezért a Mercedes-Benz és fia, Brendan különleges meglepetéssel készült neki. A németek csúcsmodelljét hozták el neki, az 585 lóerős Mercedes-AMG GT R-t. Közúton nehézkes lett volna a különleges próba, ezért az oregoni Alvord tó kiszáradt medrében hajtotta meg Bart a zöld szörnyeteget, amivel elérte a 200 km/órás sebességet is.