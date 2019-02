A Chevrolet Caprice negyedik generációja igazi átlagos, amerikai szedán, amiből sokat láthattunk egyes filmekben rendőrautó szerepben. Ez az 1987-es példány azonban átállt a másik oldalra, hiszen a Halálos iramban 7-edik részében szerepelt Tyrese Gibson és Ludacris mellett. Utóbbi a forgatás után megkapta az autót a Universal Studiostól, de hamar tovább is adott rajta.

A módosítások jól láthatóak és leginkább a Nascar versenyautók világát idézik. Minden felesleges elemet eltávolítottak belőle az üléseken kívül, mert abból az átlagos versenygépnél több akad a fedélzeten. A motort 350 lovas V8-asra cserélték, kapott hidraulikus kéziféket és duci versenygumikat. Az autó működik, ahogyan kell és nem készült belőle több példány, ezt használták a forgatáson is, így a rajongók számára bizonyára értékesebb.

Most az eBay-en keresnek újra gazdát az autónak, ha valaki ellenállhatatlan vágyat érez iránta, akkor 6,5 millió forintért haza is guríthatja vagy tehet egy ajánlatot, hátha olcsóbban is összejön a filmes autó. Azt nehéz megjósolni, hogy értékesebb lesz-e az ilyen típusú mellékszereplő, a korábbi sorozatok alapján ennek elég kicsi a valószínűsége.

A film vonatkozó jelenetét pedig alább tekintheted meg: