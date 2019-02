Olvasónk hívta fel a figyelmünk egy hazai motorhirdetésre, amit sajnos már töröltek, de a szöveget kimásolta. Nem tudunk elég hálásak lenni neki azért, hogy ezt olvashattuk.

Komolyan mondom, hogy lesz csajod, ha meg már van, akkor meg lesz pluszba. Gondolj csak bele, elgurulsz ezzel az álommal a kedvenc presszódba, fékezel egy hatalmasat előtte, hogy hallják, hogy jöttél. Kiveszed a kosárból a három számos kombinációs lakatot(ezt kapod hozzá) és lezseren biztonságba helyezed a paripát.

Régen jártál már itt, de a napokban hallottad, hogy egy új pultos csajt vettek fel a régi nagy seggű helyett. Bemész, és elteszed a bukót a pultra. A hatás máris megvan, a csaj bombázó, és látszik rajta, hogy bukik a motoros fazonokra. Kicsit még piros a füled mert megnyomta a bukó, de nem baj, majd elmúlik. XXL-es kellene, de a faterod feje M-es. Már vagy három perce beszélgetsz a csajjal, és érzed, hogy ez az este a tiéd lesz.

Közben egy pillanatra elnézést kérsz tőle, mert a szomszéd asztalnál egy jó házi készítésű Raffaello receptről beszélgetnek, és ezt egy söralátétre te is felírod. Fagyos disznózsírból kis golyókat kell formázni, a közepébe egy gerezd fokhagymát nyomni, és a végén köménymagba forgatni. A csaj is imádja a Raffaellót, lemásolod neki is. Egész este a csajjal vagy, és megbeszélitek, hogy veled tölti az estét.

Kint várod a motorodnál, és végre jön is.

Szeretné beindítani, és te nem ellenkezel. Tekeri a pedált, te meg közben le sem veszed a szemedet a seggéről. A motor persze nem indul, hiszen a benzincsapot nem nyitottad ki. Ez egy jó trükk, sokszor ellőtted már korábban. Megkérdezed segíthetsz-e, persze ő igent mond mert már lóg a nyelve. Észrevétlenül megnyitod a benzincsapot, és pöcre indítod a paripát. Még jobban férfi lettél a szemében.

Felülsz a gépre, a csaj meg eléd helyezkedik, már így is jó neked. Csutka gázon tartod a gépet, kis lejtő, lenézel az órára, 46-ot mutat.

A csaj élvezi a sebességet, vinnyogva kérdezi, hogy mennyivel megyünk? Mivel rajta nincs bukó, a szélben nem tudja kinyitni a szemét, kamuzol neki egyet: 146. Hazaértek, ránézel, a feje tiszta bogár lett, könnyezik, meg egy kicsit megtaknyosodott. Nem baj, neked így is kell.

Betolod a gépet a fészerbe, gondosan a betonos részre. Tanultál egy korábbi esetből, akkor rossz oldalra tetted, oda ahol a szalma volt. Anyádéknak akkor 600.000 Ft-ba került a leégett fészer helyreállítása. Dobsz még egy rossz kabátot a csomagtartó kosárba, az a kedvenc helye a macskának.

Az éjszaka további része már a fantáziádra van bízva, holnap új nap lesz, új csajjal, na és te megint elzárod a benzincsapot…