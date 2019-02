Az 50-es évek végén és a 60-as évek elején padlón voltak a klasszikus Bugattik árai, ezért még a belga szobrász, August Thomassen tudott vásárolni néhány darabot belőlük. Ám nem elsősorban befektetési céllal, hanem mert nagy rajongója volt a márka formaterveinek és mérnöki megoldásainak. Sajnos kis idő eltetltével elég rossz anyagi helyzetbe került, az autókat viszont esze ágában sem volt eladni, ezért inkább egy pajtába tolta őket, aminek ajtaját homokzsákokkal torlaszolta el.

95 éves most a belga szobrász, aki már nem tud vezetni koránál fogva, így úgy döntött, hogy kinyitja a pajtát és eladja az ott fellelt autókat. Melyek közül egyébként több még ebben az állapotában is nagyon értékes veteránná érett. Ez már csak azért is érdekes, mert a család nehéz anyagi helyzetére tekintettel sem volt hajlandó hosszú időkig megválni tőlük, pedig jöttek az ajánlatok szép számmal. Az autók korábban napi használatban voltak, ezért viszonylag jól karbantartott darabokról van szó, a hosszú idő állás azonban megtette hatását. Azért egyik sem menthetetlen, sőt. Az ilyen patina és eredetiség csak tovább növeli az autók értékét.

Akad itt 1932-es évjáratú Type 49 Berline és Type 57 Cabriolet 1937-ből, mindkettő egyedi karosszériával. Az 1929-es Type 40-es Bugattira egy baleset miatt maga szeretett volna karosszériát tervezni, ám Thomassen végül nem fejezte be a művet. Legtöbbet a Type 57-es éri, melyért az előzetes becslések szerint akár 200 millió forintnak megfelelő összeget is adhatnak első körben. Az autók valódi értéke akkor lesz igazán tetőponton, amikor véget ér a fejújításuk, így viszont milliárdos tételről beszélhetünk majd.