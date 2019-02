Sok autóbolond falán lógott ferraris poszter, de ezeket az álmokat talán a legnehezebb elérni. Már csak azért is, mert ezek a sportkocsik nem csak egyre drágábbak, de egyre jobban törekszenek arra, hogy ne jusson akárkinek. Viszont akadnak olyan típusok, melyek kevésbé népszerűek, ilyen a Ferrari 456 GT is, melyet 1992-ben mutattak be és összesen 3289 példány készült belőle. ennek az ára van igazán padlón, ezt a remek állapotú példányt például 7 millió forintnak megfelelő összegért hirdetik.

Aki eltekint a 90-es évekre jellemző formatervtől, az egy hagyományos sportkocsit kaphat Enzo Ferrari receptje szerint. Mivel a 456-os inkább egy utazóautó, ezért a fekete bőrülésekből négy személyre jut a fedélzeten. A vezető nagy örömére a Rosso Monza színű autóban hatsebességes, nyitott kulisszás kéziváltó található és a 66 ezer kilométeres futásteljesítmény valóban jó állapotú jószágot feltételez. Ráadásul pont a közelmúltban esett át egy nagyobb és igazán költséges kötelező szervizen.

12 hengeres motorja 5,5 literes, 60 fokos hengerszögű és 440 lóerőt hoztak ki belőle az olaszok, ami meglehetősen szépen viszi az 1,7 tonnás autót. Álló helyzetből 100-as tempóra 5,2 másodperc alatt gyorsul és akár 300 feletti tempóval is repeszthet.