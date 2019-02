Oké, a 200 feletti száguldást ritkán lehet megindokolni, de a német autópályán még továbbra is nyitva áll a lehetőség azok előtt, akik el szeretnék érni a bűvős kétkiló feletti tempót. Ezt sokan le is videózzák, néhányan pedig még 300-ig is elmerészkednek, ha adott hozzá a technika és nincs valami rontás a német pályán, ahogyan az egyébként lenni szokott. A videóban szereplő audisnak ilyen tekintetben szerencséje volt, hiszen tiszta volt a terep. De nem sokáig.

Ilyenkor sajnos nemcsak a tempó, hanem a többi közlekedő is potenciális veszélyforrás. Mint például az a fugonos, aki vagy úgy gondolta, hogy rendre utasítja az autóst, vagy egyszerűen figyelmetlenül a belső sávba sorolt. Bár a felvételen láthatóan elkerülte mindenki a balesetet, azért 200 felett egy ilyen fékezés cseppet sem esik jól. Így hát kedves autósok, nézzetek alaposan a tükörbe, mert akár az is lehet, hogy gyorsan ott terem valami.