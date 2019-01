Az autóbolondok kézikönyve szerint szigorúan tilos a gépjárműben bármilyen élelmiszert fogyasztani, elvégre a morzsák, kilöttyent szörnyűségek kárt tehetnek a csíramentes beltérben. Időnként azonban az ember a péntek este hevében vagy mert szorít az idő, rákényszerül arra, hogy a volán mögött fogyasszon élelmiszert.

Ez az élelmiszer pedig származhat akár egy gyorsétteremből is. A Volkswagen nagyon unatkozó marketinges csapata a múltkori edzős furgon után megalkotta a McDrive-kompatibilis villany-Golfot. Természetesen zöld és sárga színben. A beltérben egy halom apróság van, ami a gondtalan étkezést szolgálja, a szemüvegtartó helyén lévő érintőképernyővel megfelelő hangulatot teremthetünk, így akár a gyorsabb ütemű zenével is aláfesthetjük a reggelit, ebédet vagy vacsorát. Ezt a trükköt alkalmazzák a gyorséttermek is, hogy nagyobb hatékonysággal pörögjenek az emberek, hiszen kutatások bizonyítják, a tempósabb zenére gyoorsabban eszünk.

A pohártartók hidegen tartják az üdítőt, a kesztyűtartó pedig melegen az ételt. Ám nem ez a célszerűség a legnagyobb erénye a mekis e-Golfnak, hanem az, hogy egy aukción keresnek neki gazdát, a bevétel pedig a McDonald’s jótékonysági alapítványának megy.