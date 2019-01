A kamionsofőrök fél életüket a fülkében töltik, és nagyon nem mindegy, hogy mennyire kényelmes a kabin, mekkora az ágy, milyen a felszereltség. Amerikában ebből is minden egy mérettel nagyobb, a videón szereplő Kenworth pedig az abszolút csúcsot képviseli. Gyakorlatilag a traktor egy lakóautó is egyben, olyan szintű luxussal, ami talán feleslegessé is teszi az állandó lakás fenntartását.

Egy ilyen, jól felszerelt darabért 200-300 000 dollárt (80 millió forint) kérnek a gyártók.