Úgy tűnik, néhányan nem tudnak beletörődni, hogy a hatkerekű G-osztály nem csak ritka, hanem még drága is, ezért folyamatosan jelennek meg a házi barkács változatok a probléma megoldására. Itt van például ez az eBay-en árult első generációs ML Mercedes, amire úgy biggyesztettek kevésbé használható platót, hogy plusz tengelyt is kapott az autó. Az Angliában árult, hatkerekű ML-nek azonban nem hajtott minden kereke, maradt 4X4-es, ahogyan eredetileg is.

Nagyjából 7,5 millió forintnak megfelelő összegért szeretné elpasszolni tulajdonosa a szokatlan művet, melyben a 3,2 literes, V6-os motor dolgozik és be van kötve az LPG is, hogy igazán gazdaságos legyen.