Nem tudjuk, ki támasztotta le és azt sem, hogy miért ezt a piros Chevrolet Camarót, melyre most leltek rá Amerikában. A legtöbb magára hagyott autó nem ilyen szerencsés, hiszen a pajtákban vagy erdő mélyén, esetleg kert végében tárolt autókat hamar elkezdi visszavenni a természet és a nedvesség meg a pára, a változó időjárás hamar kikezdi a gépet. Ez a Camaro azonban szokatlanul jó állapotban van annak köszönhetően, hogy egy hangárban tárolták hosszú ideig.

Az látható rajta, hogy már az előző tulajdonos is nagy becsben tartotta annak ellenére, hogy magára hagyta valamilyen okból az autót. Javarészt por rakódott a karosszériára és a kerekek leengedtek, de az autó vonalai szépen futnak és rozsdának nyoma sincs. Ezért is szeretik a Kalifornia államban talált autókat. Az erős napfény miatt a fényezés ugyan már valószínűleg nem az eredeti, több ponton is újrafestés nyomára bukkantak, de ez ilyen korú autónál szinte természetes. Erről a pontról még könnyen visszahozható az életbe.

Már csak azért is, mert a motor kicsit beteg, de működik a 183 540 kilométert futott Camaro. Motorterében 396 köbinches, szívó V8-as motor található, mely általunk jobban ismert formátumban 6,5 literes. Teljesítménye 5600-as fordulatnál 375 lóerő, ami mellé 3600-tól 563 Nm nyomatéka van. Ebben ráadásul 4 sebességes kéziváltó található, így aztán felújítva könnyű lesz gumiégető izomautósat játszani vele. Jelentkezők bőven akadnak rá.