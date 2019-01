Vannak Ferrarik, amik egyszerűen sokba kerülnek, de bárki számára elérhetőek. Aztán egy lépcsővel feljebb már ritkább a levegő, itt egyedi elbírálás alapján kaphat valaki egy ritkaságnak ígérkező modellből. Ehhez nem árt, ha jó adag pénz lapul a zsebben és korábbi Ferrarik is parkolnak a garázsban. Még ennél is van feljebb, hiszen több olyan milliárdos akad, akinek még ezek az autók sem felelnek meg, teljesen személyre szabott, egyedi darabot szeretnének. Az olaszok természetesen az ő igényeiket is kielégítik 2008 óta.

Ahogyan a kezdeti időkben, úgy most is lehetőség van arra, hogy egyedi karosszériát kapjon egy Ferrari sportkocsi. Ebben az esetben például az 599 GTO technikáját csomagolták újra egy Dubaiban élő indiai petrolkémiai iparmágnás megrendelésére. Cheerag Arya nem tudta sokáig élvezni az autót, amiben mostanra kevesebb mint 115 kilométert tekertek. A pletykák szerint úgy negyven másik autóval együtt kellett hátrahagynia a 2011-ben átvett SP30-ast, amikor egy sikertelen üzlet miatt menekülni kényszerült.