Az olasz származású amerikai autóversenyző Mario Andretti neve ma is jól cseng. Nem véletlenül, hiszen az IndyCar és Nascar sorozatokban is sikerrel indult. 1967-ben a Daytona 500-as versenyt, két évvel később pedig az Indianapolis 500-at. Indult Forma-1-ben is, ahol Colin Chapman Lotusával lett 1978-ban világbajnok. Így már azért sejthető, hogy Andretti magabiztosan kezelt rettentően erős és gyors autókat, ezt a hétköznapokon sem engedte el. Ezért járt többek között ezzel a Kremer tuningos Porsche 911 Turbo-val.

A DP Motorsport és a Kremer építette neki közösen ezt a 935-ös versenygépre emlékeztető, de utcán használható 911-est. Elsőként a karosszériát vették kezelésbe, megkapta a laposabb slant nose frontot a bukólámpákkal és kiszélesítették, hogy alápakolhassák az extraszéles, arany BBS felniket. A kék fényezésű autóra arany csíkokat festettek. A belteret bézs bőrrel kárpitozták és még a bukócsövet is bevarrták. A Momo sportkormány és a többpontos övek a vezető oldalán azért sejtetik, hogy itt értő kezek dolgoznak.

Kezelésbe vették a 3,3 literes, hathengeres boxermotort is, melyben új vezérműtengely, intercooler és K27 turbófeltöltő van. A turbónyomás állítható, ha nem kellene a teljes tűzerő. A végeredmény 500 lóerő lett, ami bőven elég egy 5 másodperc körüli százas sprintre. Az egykori F1-es világbajnok autóját 105 millió forintnak megfelelő összegért vette új tulajdonosa.