Vasárnap tört be négy fiatal a CarMax telepére a texasi Houstonban, ahol nagyjából húsz autó kulcsához jutottak hozzá. Ahogyan minden nagy telepen, úgy ezen is végig ment a világítás, így hamar kiderült, hogy illetéktelenek jutottak be a területre és a rendőrség is hamar kiérkezett, de a bajt így sem tudták megelőzni. A 14 és 16 év közötti fiatalok természetesen nem jutottak ki a telepről hála az oldhatatlan kapunak.

Ez viszont nem tartotta őket vissza abban, hogy jelentős kárt okozzanak, amíg itt tartózkodnak és kiérkezik a rendőrség. Egyfajta roncsderbit rendeztek menekülés címszó alatt a félkegyelműek, aminek során rengeteg autó megsérült, az előzetes becslések szerint közel 23 millió forintnak megfelelő kár keletkezett az autókban, amik között több nagyértékű is akad a Porsche Caymantól a Dodge Challenger-en át egészen a Chevrolet Corvette-ig.