Kevés annál lebilincselőbb van, mint az első sorból nézni, ahogyan vastag betűkkel íródik a történelem. Bár azt hihetnénk, hogy a világban béke honol, mindenhol akadnak kisebb vagy nagyobb harcok. Amerikában például pickuposok maroknyi csoportja indított hadjáratot a villanyautósok népcsoportjának felsőházába tartozó teslások ellen. Akár vastagon be is jegyezhetjük 2018 decemberének alkonyát, amikor Észak-Karolina államban először történt meg a szervezett töltőállomás-blokád. Az esetet a Redditen tette közé egy bizonyára megrendült Tesla-tulajdonos.

Jóhiszeműek talán azt is hihették, hogy szegény pickuposok olyan magasan ülve nem láthatták, miféle szent parkolóhelyre álltak be, de ez nem így történt. A drámai hatást és a szándékosságot megerősítő Fuck Tesla felkiáltásokkal köszöntötték az áramra éhező autósokat. Az első csata nagyjából tíz teljes percig tartott, utána elzavarták a blokkoló csoportot. Ezzel azonban nem ért véget az összecsapás, az elmúlt napokban több alkalommal is lecsaptak pickupos hordák a Superchargerek-re és minden Teslával érkezőnek keményen beszóltak.

ICE-ingnek hívja a villanyautós közösség azt a gaztettet, amikor egy ódon módon hajtott autó állja útját az áldásos feltöltődésnek. Eddig legtöbb esetben ez puszta figyelmetlenség volt, ám most durva fordulatot vett a dolog ezzel az egyértelmű hadüzenettel az elszánt benzin- és gázolajpártiak táborától. Egyelőre nagy kérdés, hogy mit lépnek erre az Elektromos Hatótáv Munkacsoport tagjai. Addig is nézzünk meg egy Model X-szel kivitelezett Silverado-vontatást: