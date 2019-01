Minden nappal egyre közelebb kerülünk a legújabb Toyota Suprához, de a nagybetűs SUPRA örökké ez marad és az új modell érkezése csak jobban megágyaz a japán autó körül keringő legendának. Ma már a jó állapotú példányok ára bőven meghaladja egy igazán tetszetős, új sportautó árát. Az olyan keveset futott, szinte érintetlen és csíramentes példányok, mint ez a vörös darab, igazán ritkák. Ebben az autóban 11450 kilométer van és 1994-ben gyártották. Naná, hogy gyönyörű!

A Supra gépházteteje alatt 3 literes, soros hatngeres motor lakik, az a bizonyos 2JZ a két turbóval, ami papíron 320 lóerőt teljesít, de senki ne lepődjön meg, ha picit túlteljesít a gép. Hatfokozatú kéziváltó és Torsen sperrdiffi is a csomag része, akárcsak az elképesztő állapotú, vajbőr beltér. Az autónak eddig csupán két tulajdonosa volt, de eddig sok örömük nem lehetett az autóban, inkább befektetésnek vásárolták.

Eredetiek a szőnyegek és a gumik is, a rádió pedig úgynevezett CD-t és kazettát is eszik. Se felhő, se Bluetooth, bizony. Az aukció végére közel 35 millió forintnak megfelelő összegért guríthatta haza a szerencsés licitáló. Most pedig gyönyörködjünk együtt: