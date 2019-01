Az autók szériagyártása előtt évekig tervezik és tesztelik az egyes modelleket, mégis vannak hibák vagy egyéb apróságok, amik élesben bukkannak fel, ez nem újdonság. Különösen egy olyan merőben új terméket kínáló friss gyártó esetében, mint a Tesla. Nagy érdeklődés övezte a megfizethető modell, a Model 3 megjelenését, hiszen ez az első olyan villanyautó Elon Musk vállalatától, mely szélesebb tömegek számára elérhető és nagy hatótávjával valóban alternatívája lehet a hagyományos hajtású autónak. Minőségi problémák azonban már a kezdetektől jelentkeztek és számos tulajdonos számolt be a legkülönbözőbb gondokról. Itt van például az Engineering Explained videója, mely felfed egy-két hibát:

Bizonyára maga a Tesla is igyekszik folyamatosan fejleszteni a modellt akár gyártás közben is. Az alábbi videóben agy korai Tesla Model 3-as és egy viszonylag friss darab látható, a kettő közt pedig picike különbségek fedezhetőek fel. Módosítottak a hátsó ülések varrásán és a kormányon található Tesla emblémán is, valamint a dekorbetéteken.