Talán már senkit sem lep meg, hogy az olasz szupersportkocsiknak már lényegében idő sem kell ahhoz, hogy értékes klasszikussá váljanak. A Ferrari csúcsmodellje, a LaFerrari ára már a gyártás megkezdésének pillanatában emelkedni kezdett, a 210 darabban készülő nyitott változat, az Apertával is pontosan így történt. Különösen ez igaz azokra a darabokra, melyek a szokásostól eltérően nem piros színben pompáznak. Ez a vörös csíkokkal díszített fekete példány is éppen ilyen.

A Maranellóból érkező LaFerrari Apertát eredetileg a Beverly Hills-i Ferrari szalonba szállították le, a tulajdonosa a Nero Daytona nevű fekete árnyalatot választotta hozzá, amit a már említett vörös csíkok hangsúlyoznak. Az autó kabinjában is ezt az összeállítást követték, valamint megrendeltek hozzá minden létező extrát, ezért karbon elemekből is jócskán akad a 2414 kilométert futott Ferrariban. Az utolsó legyártott LaFerrari Apertát közel 3 milliárd forintért vitte el új tulajdonosa, de a becslések szerint ez a keveset futott, fekete példány is megér majd valakinek 2,5 milliárdot.

6,3 literes V12-es motor dolgozik a LaFerrarikban 800 lóerős teljesítménnyel, ehhez a KERS rendszerrel további 163-at dobtak hozzá. A sok-sok lóerő mellé 900 Nm-es csúcsnyomaték is akad. Az 1,3 tonnás szupersportkocsi álló helyzetből kevesebb mint 3 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet. A 963 lóerős LaFerrari végsebessége 350 km/óra.