Hihetetlen történetet posztolt egy Louisiana államban elő fórumozó, mely úgy kezdődik, hogy 500 dollárért jutott hozzá egy M5-ös BMW-hez. Ez kevesebb mint 150 ezer forintnak megfelelő összeg, amivel valószínűleg az év üzletét csinálta még akkor is, ha az autóval bőven van tennivaló. Még az előző tulajdonos idejében törték meg kicsit a lökhárítóját, amit követően két évre a kert végébe, egy fa alá száműzték a 127500 kilométert futott sportlimuzint. Az eltöltött évek nyomot is hagytak az autón. A fényezés már messze nem volt a régi a felleléskor, a lámpák megmattultak és a beltér is elég leharcolt állapotban volt.

Viszont néhány Dinan alkatrészt is találtak az autóban, ami igazán biztató. Ennél azonban jóval fontosabb a helyreállítás. Ezer dollár értékben kapott új gumikat a felújított felnikre, kétezer dollárért belteret, megjavították és lefényezték a lökhárítót. Megjavították a fékeket és új lengéscsillapítók kerültek alá. Az eredmény pedig egy igazán jó kiállású gép lett:

Videóba töltött képsorozaton is megnézhető az enyészettől megmenekített M5-ös BMW feltámadása: