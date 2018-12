A W126-os Mercedes az autózás egyik csúcsának számított a maga idejében, de már akkoriban is voltak olyanok, akik nem érték be a szalonban kapható 500SEL vagy 560SEL modellekkel. Így tett 1985-ben az az úr is, aki Európából hozta legújabb luxuslimuzinját az amerikai Illiois államba, de csak miután átesett a Brabus kezelésén. A ’80-as évek stílusának megfelelően igazán baljós kinézetet kapott az autó. Mindent feketére fényeztek rajta, csupán a 16 colos BBS felnik pereme fénylik ezüstösen. A típusjelzés pedig magabiztosan 1000SEL-re módosult.

Folytatódik a feketeség a beltérben, melyet fabetétek és négyküllős sportkormány dob fel, a megfelelő diszkrécióról a lehető legjobban lesötétített ablakok gondoskodnak. Gyárilag 160 mérföld/óráig skálázták az óracsoportot, de a Brabus ezen is módosított, így már a 200-as a legnagyobb szám a skálán (320 km/óra). Az autóban egyébként 315600 kilométer van jelenleg, ami jól mutatja, hogy különlegessége ellenére normál használatban volt. Ennek azonban csak kevés nyomát látni az autón.

Sajnos arról maga a hirdetés nem szól, hogy pontosan mit módosítottak a motoron a Brabusnál, de az 5 literes, M117-es V8-as motor gyárilag 230 lovas, mellé több mint 400 Nm nyomatéka van. Hozzá négygangos automataváltót csatlakoztattak. Az autó egy aukción cserélt gazdát, ahol új tulajdonosa 2,6 millió forintnak megfelelő összegért viheti haza.