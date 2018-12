Szerencsére a legtöbb esetben a forgalom résztvevői figyelik a tűzoltó autót vagy éppen a mentőkocsit és sávot vagy csak elegendő helyet, zökkenőmentes áthaladást biztosítanak számukra. A hollandiai Groningen városának autósai is ezt tették, amikor meglátták a szirénázó tűzoltót, így a kereszteződésig el is jutott. Ott azonban egyszerre két autós is nekirohant oldalról. Az X5-ös BMW és a C1-es Citroen sofőrjének ugyan zöld lámpája volt, de a hangosan közeledő tűzoltót illett volna észre venniük.