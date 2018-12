5-ös BMW-hez ment alkatrészekért a Rhode Island államban lévő North Scituate-ba egy roncstelepre az a férfi, akitől az eladó megkérdezte, hogy nem érdekli-e esetleg néhány korai AMG felni, melyek minden klasszikus Mercin kiválóan mutatnak. A kerekeket a telepen ácsorgó, szebb napokat is látott 190-esben tárolta, mely nem csupán egy átlagos W201-es, hanem a sportosabb 2,3 literes Cosworth motorral szerelt változat. Pontosan olyan, amilyennel Senna leiskolázta a mezőnyt 1984-ben, a Nürburgringen.

Ezek az autók mára elképesztően ritkák és értékesek, így nem csupán az alkatrészekre, hanem az autóra is lecsapott a vevő, aki most elkezdte rendbe hozni az autót. A Mercedes-Benz 190E 2.3-16-os motorját az angol Cosworth vette kezelésbe. A 2,3 literes, négyhengeres teljesítménye 6200-as fordulatnál 185 lóerő, mellé maximális nyomatéka 236 Nm 4500-nál és akár 7000-ig is szívesen forog. Álló helyzetből 100-as tempóra kevesebb mint 8 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége 230 km/óra. Leginkább a karosszérián lévő szélesítések, a módosított lökhárítók és a hátsó szárny jellegzetes az autón.