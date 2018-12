A BMW-nek ma Dingolfingban is van gyára, de a városba már 1966-ban betették a lábukat azzal, hogy megvásárolták a nehéz helyzetben lévő Glas manufaktúrát, mely még két évvel előtte mutatta be a Frua karosszériás 1300 és 1700 GT modelleket. A bajorok nem voltak elégedettek, ezért a vásárlást követő évben már módosítottak is az autón. Megkapta az 1600 TI hátsó tengelyét, üléseit és 1,6 literes, 105 lovas négyhengeresét, az orrára felkerültek a vesék, a hátulján pedig a 02-es kör alakú lámpái találhatóak. Az átalakított autó már a BMW 1600 GT nevet kapta és 1255 példány gyártottak belőle, amivel az egyik legritkább BMW lett.

Míg a Glasokból rendre épült kabrió változat, addig a BMW ezzel nem tervezett. A márka egyik amerikai importőre, Max Hoffmann viszont hiányolta a kínálatból a nyitható tetős verziót, ezért ennek hangot is adott. Mellette egy kétliteres motorral szerelt kupé is szóba került. 1967 októberében már elő is állt a megerősített padlólemezre épülő kabrió, melynek karosszériája szintén a Fruától érkezett. Az első autó november 16-án elkészült, aztán egy második darabot is csináltak, ezt azonban később leselejtezték.

Az utcán is használható egyetlen példány a BMW főrészvényese, Herbert Quandt családjában maradt, később az Allianz Center vette meg, akik felújították. Most a BMW Classic részlege kaparintotta meg az autót újra, ők az eredeti gyártási helyén restaurálták tökéletesre a ritka kabriót. A négyüléses autó visszakapta eredeti ezüst színét és vörös belsejét, valamint az ezzel harmonizáló tetőt.