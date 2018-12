Nemcsak havon eshetünk nagyot az autóval. A fekete jég tulajdonképpen nem fekete, hanem egy hajszálvékony, átlátszó jégréteg az aszfalton, amelyet pont ezért nem lehet észrevenni vezetés közben. A fekete jég nemcsak szitáló csapadékból, hanem az autók kipufogógázának kondenzvíz-tartalmából is képződhet!

Ha az út hőmérséklete fagypont alá süllyed, akkor a már rajta lévő, vagy vele érintkezésbe kerülő nedvesség ráfagy. Fontos tudni, hogy a fekete jég kialakulásához nincs szükség keményen tomboló hidegre, 0 Celsius-fok vagy valamivel az alá süllyedő hőmérséklet is elég hozzá, sőt ez a legveszélyesebb tartomány. Be kell kalkulálni azt is, hogy néhány fokkal fagypont feletti levegő-hőmérsékletnél is lehet fagyos az úttest.