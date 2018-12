A Suzuki-örökség nyomába eredve, első utunk a Japán nyugati részén található Enshu régióba vezet. Itt látta meg a napvilágot 1887-ben a Suzuki Motor Corporation alapítója, Michio Suzuki. A textilszövő család sarja sok időt töltött a gyapotföldeken, így nem csoda, ha folyton azon elmélkedett, miképpen könnyíthetné meg édesanyja munkáját. A gondolatokat tettek követték, és az ifjú tehetség 22 évesen megalkotta pedálhajtású, fa szerkezetű szövőszékét, ami az 1900-as évek elején hatalmas újdonságnak számított. Ráadásul Suzuki találmánya volt képes először több színnel és mintával szőni. Erre emlékeztet a ma is használatos logo három színe. Szövőgépének hamar híre ment, így a remek piaci érzékkel megáldott fiatalember árusítani kezdte őket. Az üzlet beindult, 30 éves korára Michio már 60 embernek adott munkát üzemében, amely 1920-tól Suzuki Loom Manufacturing néven működött és hamarosan Japán egyik legnagyobb szövőszékgyárává vált.

A Suzuki eredetének megértéséhez nem árt megismernünk azt az Enshu tartományban élőkre jellemző spirituszt, amely Michio Suzukit is hajtotta. Ez a „Yaramaika”, ami annyit tesz, „Csináljuk!”, „Kíséreljük meg”. Ennek a kísérletező hozzáállásnak köszönhető, hogy a régióban alakuló vállalkozások alapítói folyamatosan tökéletesítve szerkezeteiket, eljutottak a kezdetleges kézi technológiától az automatizálásig. A Suzukihoz hasonlóan ez a terület a Toyota, Honda és Yamaha márkák bölcsője is.

A szövőszéktől négy kerékig

Folytassuk múltidéző utazásunk a II. világháború utáni Japánba, ahol éppen Shunzo Suzuki, Michio Suzuki fia küzd biciklije nyergében az erős szembeszéllel. A cég akkori vezetőjét az Enshu tartományban jellemző száraz szél sarkallta arra, ott a tengerparti fenyves szélén, hogy olyan motorhajtású kerékpárt készítsen, amellyel bárki könnyedén közlekedhet. Ötlete azért is korszakalkotó, mert édesapja termékei annyira tökéletesek voltak, hogy szinte soha nem hibásodtak meg, így csökkent irántuk a kereslet. Shunzo Suzuki elgondolása alapján került piacra 1952-ben a Power Free segédmotoros kerékpár, amelyet egyre nagyobb teljesítményű motorbiciklik követtek.

Az időközben Suzuki Motor Corporation-ra átkeresztelt vállalat motorkerékpárok terén szerzett tapasztalatait a gépkocsigyártásban kamatoztatva alkotta meg 1955-ben első miniautóját, az ikonikus Suzulightot. Az alig 2 méteres tengelytávú, 3 méter hosszú kisautó a japán Trabantnak is tekinthető és ideális családi autónak bizonyult.

Algahalászatból hajómotor üzletág

Tegyünk egy kis kitérőt a Hamana-tóhoz, amelynek algáival kezdődött a Suzuki hajómotoros üzletág története. A japánok életében az alga mindig is fontos alapanyagnak számított, emiatt sokat töprengtek azon, hogyan tehetnék hatékonyabbá betakarítását. A korabeli mérnökök jöttek rá, hogy a munkagépekhez megfelelő külmotor kellene. Így alkotta meg a vállalat az 1960-as években első, vízhűtéses, 5,5 lóerős csónakmotorját, amellyel túlszárnyalta versenytársait. Mindezzel nem csak az algabetakarításon segített a Suzuki, de megalapozta hajós üzletágát is, amely innovatív megoldásaival azóta is élen jár.

Suzuki, igazi családtag a mai napig

Ugorjunk előre az időben. A nagy olajválság után drámai zuhanás következett be a miniautók piacán, így a Suzuki ismét stratégiaváltásra kényszerült. A mérnökök arra a felismerésre jutottak, hogy megfizethető, hölgyek számára is vonzó kiskocsira van szükség. Az egyes részlegek lázas munkába kezdtek, az egész vállalat egy emberként dolgozott, végül 1979-ben született meg a Suzuki Alto. A modell által vált divattá, hogy a nők második kocsit tartanak a családban. Az Alto ráadásul a vásárlók kedvencévé vált világszerte, megágyazva a későbbi Suzuki autók sikerének. Az évtizedek során az olyan megbízható és szerethető modellek, mint a Swift, az Ignis vagy a Vitara, számos család szívébe lopták be magukat Japántól Magyarországig.

Irány a világűr!

A Hold ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget. A japán néphagyomány szerint például egy nyúl lakik az égitesten, amely most térben és időben zajló utazásunk utolsó állomásaként segít, hogy megértsük a Suzuki múltját, jelenét és jövőjét. A vállalat színes történelmét áttekintve láthattuk, hogy a technológiát és szenvedélyt ötvözve mindig is készen állt a kihívásokra. A Suzuki technológiája segít a Hold felszínén uralkodó mostoha körülményekkel megküzdeni. Ezért is csatlakozott a HAKUTO projekthez, amelynek célja holdjárót juttatni az égitestre a 2007-ben meghirdetett Google Lunar Xprize verseny keretében.

Forrás: Suzuki