Ki hitte volna, hogy eljön az a nap, amikor a Mercedes-Benz egy átöltöztetett Nissan Navarát fog árulni saját pick upjaként? Mára azonban ez is megtörtént és ezzel újabb furcsa piaci rést tömtek be. Az X-osztály négy- és hathengeres dízelmotorokkal kapható, az idulóára itthon 11,5 millió forint. Ez sokaknak túl van az ingerküszöbén, de szerencsére vannak megoldások erre a problémára is.

Ott van például a hírhedt W210-es kódjelű E-osztály, melyből költséghatékonyan lehet platóst varázsolni akár házilag is. Ez a Kaliforniában árult autó azonban a Binz nevű cég átalakítása, akik jártasak a Mercik faragásában.

Az autó kényelmes, bézs bőrrel borított utastere megmaradt, csak a raktér és a tengelytáv alakult át jelentősen. A közel 34 ezer kilométert futott autóban egy 220 lóerős, 3,2 literes V6-os motor dolgozik, amihez ötsebességes automataváltó jár. A fényezése elegáns fekete és klassz AMG felniken gurul. Egy ilyen átalakítás 2000-ben önmagában ötvenezer dollárba került, most azonban akár az is lehetséges, hogy ennek ötödéért, kevesebb mint 3 millió forintért viheti haza valaki.