Amikor megjelent az első elektromos Aston Martin, akkor sokan úgy érezhették, hogy elesett az utolsó bástya is. Nem beszélve a Mercédesszel közös, turbós motorokról. Az angolok viszont ezek mellett is tudnak újat mutatni, a Valkyre szupersportkocsival nem titkoltan nagy dobásra készülnek és minden esélyük megvan arra, hogy ámuljon majd rajta az egész világ. A motort a Cosworth fejleszti, ami már önmagában is garancia arra, hogy valami igazán jó süljön ki belőle, de van itt még két apróság.

Az Aston Martin Valkyre motorja nem turbós, hanem szívó és több mint 1000 lóerős lesz. A 6,5 literes, V12-es motor ráadásul 11000-ig fog forogni. Bizony! Ez a hatalmas motor pedig csupán 206 kilogrammot nyom. 1000 lóerős teljesítményt ad le 10500-as fordulaton, mellé 740 nm nyomaték társul 7000-nél. 153,8 lóerős literteljesítmény egy szívómotortól már nagyon komoly. Ehhez fok csatlakozni a hibrid hajtáslánc. Az Aston Martin szupersportautójából mindössze 150 példány készül és közel 1 milliárd forintos áron mind elkelt.