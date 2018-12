A 2000-es évek hajnalán több autógyártó is próbálkozott azzal, hogy sebességrekordot döntsön, de ezek közül leggyakrabban a Bugatti Veyronról esik szó, pedig a svéd Koenigsegget is érdemes megemlíteni, továbbá itt van az amerikai vetélytás, Saleen S7 is. Egy különösen szép állapotú példány most éppen új gazdát keres magának, ráadásul korábbi tulajdonosa csak épphogy átmozgatta az autót, amiben 13 év után is csak 348 kilométer van.

A Saleen S7-es számai ma is lenyűgözőek. A 7 literes, Fordtól származó V8-as motorra két Garrett turbófeltöltő került, hozzá hatsebességes kéziváltót csatlakoztattak. A teljesítménye 750 lóerő, ami mellé 950 Nm nyomaték társul. Álló helyzetből 100-as tempóra kevesebb mint 3 másodperc alatt gyorsul, de a 320-as tempó átlépéséhez sem kell tovább várni 27 másodpercnél. A végsebessége 399 km/óra, az amerikában referenciának számító negyed mérföldes távot 10,5 másodperc alatt futja meg.

A rendkívül keveset futott, ezüst színű szupersportkocsiért 128,3 millió forintnak megfelelő összeget várnak. Ez jól mutatja, hogy hiába az elképesztő számok és a lenyűgöző menetteljesítmény, az európai konkurensekhez képest kevésbé ismert Saleen-re óvatosan licitálnak a gyűjtők.