2016-ban Rácz Tamás írt átfogó cikket a Ferihegy környékén kialakult abszurd parkolási helyzetről. Fizetni senki sem szeret, főleg ha drágának találja az adott szolgáltatást, és ha van helyette kicsit prosztó, kicsit magyaros, de ingyenes megoldás.

Ezért maradnak a repülőre szálló emberek autói szanaszét a környéken, a reptéri kék busz vecsési megállója és az ott lévő Shell kút közötti kis aszfaltút mindig tömve van.

“Keresztben, hosszában, a sárban, mindenhogy. Egy Vectra sofőrjét a minap el is kaptam, amint épp lerakta kocsiját a fűre, pedig volt szabad hely az út szélén hosszában is – gyorsan meginterjúvoltam, nem féli-e az istent, vagy az előbb-utóbb felbukkanó köztereseket legalább. El is mondta készségesen, hogy a reptéren dolgozik, mindig itt szokott parkolni, és azért áll keresztben és a füvön, mert úgy több autó elfér. És hogy nem, eszébe se jutott eddig, hogy ez szabálytalan. Meg az sem, hogy 5 és 50 ezer forint közötti összegre büntethetik érte.” – írtuk két éve.