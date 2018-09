Néhány napja búvár-tanfolyamot szerveztek Gyékényesen, melynek tava a hazai búvárok egy közkedvelt célpontja.

A 74nullanulla egyik szerkesztője is részt vett a merülésen, és szerencsére vízálló kamerát is vitt magával. A búvárok több mint 10 méter mélyre is lemerészkedtek, ahol egy akadálypálya, egy motorcsónak, egy Barkas, de még egy Aprilia motorkerékpár is az útjukba került. A videót sajnos nem lehet beilleszteni, ITT találjatok!