Aki egy picit is jártas az autók világában az jól tudja, hogy a prémiumgyártók termékeire bizony bőséggel kell költeni, szorgosan pipálgatni az opciós tételeket mire olyan lesz, ahogyan az gusztusos. Sőt, kevésbé felülre pozicionált termékek között is jól látható különbségek vannak a fapados modellek és a gazdagon felszereltek között. Az Audi A1-es nem túl régen mutatkozott be és, ahogyan először találkozunk vele, úgy igazán megfelel annak a képnek, amit egy ilyen divatos kisautótól elvárunk. Emlékek frissítése érdekében itt egy kép a sajtót bejáró fotók közül:

Jól látható, hogy tele van ötletes formákkal, mint a Coupé Quattro-ról származó légbeömlő a hűtőrács felett vagy a menő LED fényszórók és persze a ma kötelező kétszínű fényezés. Hatalmas felniken gurul és az egyéb díszítésekkel is jól áll. A színes, vidám hangulat pedig folytatódik a beltérben, ahol digitális műszeregység és nagy érintőkijelző fogadja az utasokat. Ezzel szemben az alapmodell – mely a konfigurátorben fogadja az érdeklődőt – fájdalmasan meztelen. Ilyen, amikor péklapáttal vág pofán a szörnyű valóság: