Nyáron sem tétlenkedtek a Mekk Elek díjas tuningmesterek, az alkotásaikat most is a jóízlés mellőzősével igyekeztek pusztítóvá tenni. Akad itt igazi Need for Speed Underground szökevény és zombi apokalipszisre készülő jármű is.

Dupla ködlámpa, krómléc és kamu beömlők is jutottak erre a 6-os Mazdára