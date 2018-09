Minden idők legbitangabb szívómotoros szupersportkocsija a McLaren F1-es, melyet az angolok a BMW-vel együtt fejlesztettek és uralták vele a világot. Az autóból nem csak utcai változat készült, hanem többféle versenyautót is csináltak a ritkaságból. Ezek az autók mára roppant értékesek, ilyen az F1 GTR Longtail is, mely hosszabb faráról kapta nevét. Ilyenből rendelt három darabot 1997-ben a Gulf-Davidoff csapat is, mellyel aztán még abban az évben elindultak a Le Mans-i 24 órás versenyen. A 39-es rajtszámú autó sajtos nem ért célba, két órával a vége előtt egy olajvezeték okozott tüzet az autóban. A pilóták Ray Bellm, Andrew Gilbert-Scott és Masanori Sekiya voltak.

Ez volt az utolsó legyártott F1 GTR Longtail és hamar helyre is állították, a 25-ös alvázszámú példány 2005-ben állt utoljára rajthoz és ezzel ez lett az utolsó versenyben maradó F1-es. A 21 éves autót újra Angliába szállították miután több mint 10 évet egy gyűjteményben állt. A helyreállításhoz raktáron maradt eredeti alkatrészeket használtak a McLaren MSO részlegénél. 18 hónapot vett igénybe a restaurálás, amihez olyan alkatrészseket használtak fel, melyek 20 évet pihentek a gyárban. Ez a szolgáltatás mostantól minden F1 tulajdonosnak igénybe vehető, az F1 Certified programban nem csak megszereleik és felújítják az autókat, hanem igazolják eredetiségüket és tanusítványt adnak hozzá.

Ahogyan az utcai változatban, úgy a versenyautóban is a BMW Motorsport által továbbfejlesztett S70-es szívó V12-es motor dolgozik. 6 literes lökettérfogatból bő 600 lóerő jön elő 7500-as fordulaton, mellé 651 Nm nyomatéka van 5600-tól. Kéziváltó helyett a versenygépben 6 gangos szekvenciális váltó van.