1994 januárjában indult be a Dodge Neon gyártása, melyet Chrysler és Plymouth néven is forgalmaztak, az amerikai kompakt négyajtóst még európai piacon is forgalmazták, azonban viszonylag hamar kiderült róla, hogy összességében nem igazán acélos gépről van szó. Viszonylag hamar ciki lett a Dodge Neon, de ennek ellenére két generációt is megélt. A harmadik már az FCA házán belül keletkezett egy egyszerű átemblémázással, a Fiat Tipo-t hívák így egyes piacokon.

A Neon-t 132 és 150 lóerős változatban árultak rengeteg felszereltésgi szinten. Az egyik legkülönlegesebb az ACR volt, mely az American Club Racer rövidítése. Ezt a változatot a kezdetektől egészen 1999-ig gyártották, de érthető módon nem sok talált belőle gazdára. Ezek az autók 150 lóerős motort kaptak és csomó holmit kidobtak belőle, hogy könnyebb legyen. Nincs benne sem rádió, sem klíma, az ABS-től is megszabadították, ahogyan a 210 km/órás korlátozás sincsen benne.

Négy tárcsaféket és állítható Koni lengségcsillapító is a csomag része volt, továbbá ötsebességes kéziváltót kapott és alufelniket, valamint bukócsövet. Különleges autó tehát a Dodge Neon ACR, de sajnálatos módon rettentő értéktelen. Még egy ilyen modellhez is hozzájutott valaki 1,4 millió forintnyi dollárért.