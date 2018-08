Amikor az 1960-as években a Shelby elkezdett dolgozni a Ford Mustangon alapuló GT500-ason, akkor két prototípust is építettek, melyek közül az egyik a Little Red, a másik a Green Hornet nevet kapta az idők folyamán. Ezeket az autókat arra használták, hogy próbára tegyék a technikát, valódi kísérleti járművek voltak, melyeket egy árva percig sem terveztek megtartani. Ahogyan az összes többi hasonló autó számára, ezeknek is a zúzda lett volna az utolsó állomás.

A gyakorlatban viszont ez másképp történt, már korábban ráakadtak a Green Hornet nyomára. Az 1968-as GT500 EXP-t Craig Jackson birtokolja és legutoljára 2013-ban jelent meg egy árverésen, ahol közel járt ahhoz, hogy a valaha gyártott legdrágább Mustang legyen. 1,8 millió dolláros licit is volt az autóra, ami azt jelenti, hogy valaki képes lett volna közel 500 millió forintot adni érte. Most pedig rábukkantak a második példányra is.

A texasi mezőn rohadó, erőteljesen hiányos állapotú Shelby GT500 EXP-t szintén Craig Jackson és csapata találta meg. Annyi tudható róla, hogy az autó már a ’60-as években eltűnt, de csak az utóbbi húsz évet töltötte azon a mezőn, ahol ráakadtak. Természetesen az autó nem marad így, hamarosan kezdetét veszi a hosszadalmas felújítás, melynek végén bizonyára egy igazán tökéletes állapotú ritkaság áll majd elő.