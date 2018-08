A ’70-es évek elején kezdődött a Lada Niva fejlesztése, melynek során egy olyan autó megtervezése volt a cél, ami több igényt is kielégít, megbízhatóan működik és strapabíró eszköze lesz a Szovjetunió dolgos népének. Az oroszokban viszont tobolt a hidegháborús bizonyítási vágy, ezért még egy olyan versenyre is beneveztek a Lada Nivával, mint a neves Párizs-Dakar tereprali.

Az orosz vas messze földön híres tartóssága eljutott François Jeanson és fia fülébe is, ezért az 1981. január 1-jén startoló Párizs-Dakarra már ők is megjelentek ezzel a ’76-os Nivával. Az autót műanyag gépháztetővel és csomagtérfedéllel tették könnyebbé, az utastérbe versenyülések, bukócső és új műszerfal került. A 167-es rajtszámú autóban természetesen háromküllős kormány figyel és kidobták belőle a kárpitokat is. Módosított lökhárítókat, lámpákat és 150 literes tankot is építettek az autóba.

Jeansonék egyébként egészen 2009-ig megtartották az autót, akkor 1,5 millió forintos összeget adott érte nekik a második tulajdonos. A Niva a mai napig eredeti állapotban van és most bukkantak újra a nyomára. Az állapota azonban már közel sem szívderítő, erőteljesen felújításra szorul és hiányos is.

A versenyt akkor egy Range Rover nyerte, a harmadik helyen azonban egy Lada végzetet, de nem Jeansonék Nivája volt az. Ők sajnos nem tudták befejezni a versenyt. Az újra felfedezett autót szemptemberben, egy londoni árverésen lehet megkaparintani. A becslések szerint akár 50 ezer angol font (18 millió forint) fölé is csúszhat a végösszeg.