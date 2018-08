Muhammad Ali kétség kívül a valaha volt egyik legjobb profi bokszoló, aki karrierje csúcsán szinte bármilyen autót megvehetett magának és jellemzően meg is vett. Mint az tudjuk, az élsportolók gyakran táraznak be a legkülönbözőbb autókból, elég csak Cristiano Ronaldo-ra vagy a szintén bokszoló Floyd Mayweather-re gondolni. Ali az Illinois államban lévő Lake Forest-ben vette ezt az 1976-os évjáratú Alfa Romeo Spider-t.

Az ezüst színű autó egész jó állapotban maradt fenn az órájában kevesebb mint 130 ezer kilométerrel. Kívül már ugyan nem csillog olyan szépen a fényezés, de a beltér kifogástalan állapotban van, ahogyan a motor is. A 2 literes, négyhengeres motor 110 lóerős és 149 Nm nyomatéka van. Álló helyzetből 10,8 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra.

Csupán kis ideig birtokolta az autót Muhammad Ali, mert átadta annak a barátjának, aki vásárláskor is vele volt. Állítólag Tim Shanahan könyvében is megemlítik az ezüst Alfa Romeo-t. Most a Barrett-Jackson aukcióján keresnek neki új gazdát. Az árát megtippelni is nehéz, hiszen az autó és a bokszoló kapcsolatáról elég kevés maradt fenn a kaliforniai ALIBEE2 rendszámtábla mellett.