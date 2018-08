Hihetetlen, de még mindig vannak a világnak olyan pontjai, ahol elfeledett veteránok várják, hogy az idő vasfoga örökre megegye őket vagy éppen az utolsó órában rájuk bukkanjon valaki. Most éppen Észak-Karolina államban találtak pár veteránt, ráadásul a 30-astól egészen az 50-es évekig, tehát egyik sem épp fiatal autó. A rettentően megviselt állapotú kocsikat David Mount vállalkozó találta egy bontásra ítélt házban.

Mielőtt elkezdenek lebontani egy épületet, mindig megnézik, hogy mi van benne. Rengeteg munka van a nagy rombolás előtt, itt a takarításnál nem régi szekrényekre és egyéb haszontalanságokra bukkantak, hanem veterán autókra.

Mount lánya szúrta ki az alagsori garázsban az autókat, először csak a rácsokat és a lámpákat vette észre a sötétben. Összesen tíz autó lapult a föld alatt, köztük van egy 1933-as Plymouth Roadster, még egy Ford az 1930-as évekből, valamint egy 1939-es Chevrolet Master Deluxe szedán is. Néhány autó sajnos menthetetlen állapotban van, vannak felismerhetetlenre rohadt példányok is, de akad köztük olyan is, amit még ebből a szörnyű állapotból is érdemes megmenteni.